Ella es una bichota… para Anita Correa no existen límites

Ella sí es bichota. Una de las ‘shortys’ de Karol G.

Señores, no es cualquiera, Anita Correa lo hizo de nuevo, la rompió, bien rico pero ahora en el video exclusivo de “Bichota” de la cantante colombiana Karol G para Facebook. ¡Pa’ que se respeten!

Les cuento que ella junto a María Laura Cárdenas viajaron en octubre a Miami para grabar ese segundo video del éxito de la colombiana. ¿Cómo se dio?

Bueno, desde que Anita tuvo la oportunidad de bailar junto a Karol G en un concierto en Panamá el año pasado, ella se hizo muy allegada a la hermana de la cantante y fue esta quien le ofreció participar en la filmación. ¡Así como lo leen!

Anita no lo pensó dos veces y arregló todo para viajar junto a la exreina de Las Tablas.

“Desde el año pasado que bailé con ella aquí en Panamá establecí una bonita amistad, muy allegada a la hermana de Karol, a Jessica, entonces ella me escribió este año, y me dijo si podía ir a Miami a grabar el video; todo fue gastos pagos por ella. Mary no tenía visa… entonces somos aventureras y esto sobrepasó la raya de lo normal, esto nos unió más y fueron tres días.”, mencionó.

La discapacidad está en uno mismo

Para Anita esta fue más que una experiencia, fue un sueño cumplido. Fueron varios días de trabajo y le tocó hacer varias escenas. “Cuando me tocó grabar con Karol ella me guiaba, me decía cómo hacerlo, para mí esto es un sueño cumplido y una oportunidad; esos momentos de la vida que llegan y se van en tres días. Es una bendición y lo que yo quiero demostrar con esto es que las personas con discapacidad son lo que quieren ser, depende del apoyo que te dé tu familia, tengan hijos con discapacidad o no, la unión familiar es muy importante”. dijo.

Anita lo dio todo por su país, pues habían personas de todas las nacionalidades. “Como dije en mis historias yo no estoy representando mi nombre, yo dejé de ser Anita, para convertirme en Panamá. Las únicas panameñas éramos María Laura y yo, y yo tenía que hacerlo bien y jamás olvidaré las palabras que me gritaba María Laura: ‘Hazlo como lo hacen las panameñas’, eso me motivó muchísimo; yo estaba dándolo todo por mi país”.

Describió a Karol como una persona humilde, carismática “con un corazón muy bonito, con buena energía, su unión familiar es muy linda”, concluyó.

Fue una experiencia bonita, emocionante y estresante también de tres días. Hice buenas amistades con personas que valoran el talento. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con Karol por la oportunidad”.