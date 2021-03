Elizabeth Warren presenta una propuesta de ley para que los multimillonarios paguen más impuestos | Noticias Univision Dinero

La reforma es una de las principales puntas de lanza del ala más progresista del Partido Demócrata, pero no cuenta con un apoyo unánime en el partido. Si bien el presidente Joe Biden se ha comprometido a establecer mayores impuestos a las corporaciones y los ricos, él y otros demócratas en el Congreso no respaldan la propuesta de Warren puesto que opinan que será difícil cumplirla. Los críticos de la propuesta apuntan que, si la ley se aprobara, esta enfrentaría numerosos procesos judiciales y que, de llegar a la Corte Suprema, que actualmente es dominada por jueces conservadores, sería declarada inconstitucional.

You May Also Like