Elizabeth Holmes, condenada a 11 años de prisión por defraudar a los inversionistas de Theranos | Economía

La fiscalía ha admitido que la empresaria no tuvo ganancias financieras al inflar el precio de las acciones con una campaña que gozó de muchísima atención mediática. El juicio mostró que de no haber sido por esa estrategia, las acciones de la empresa habrían sido 31% más baratas, lo que habría rebajado el valor de la empresa en más de 120 millones.

Holmes fue declarada en enero culpable de cuatro delitos de defraudación a inversores. No hubo consenso del jurado en torno a tres cargos más, sobre la defraudación a pacientes, quienes se sintieron engañados con los servicios que prometía la máquina de análisis de sangre. La promesa de la empresaria es que sus máquinas de tecnología revolucionaria podrían hacer decenas de diagnósticos con solo una gota de sangre. Esto fue suficiente para que la cadena Walgreens instalara los aparatos en 41 de sus farmacias en los Estados de Arizona y California. Los pacientes debían pagar 2,99 dólares por prueba. La mayorista rompió el acuerdo en 2016 cuando recibió cientos de quejas de clientes que no recibieron sus resultados.

Se cierra la historia de uno de los mayores escándalos de Silicon Valley. Elizabeth Holmes ha sido condenada a 11 años (135 meses) de prisión por fraude. La empresaria fue considerada alguna vez una de las grandes promesas de la meca tecnológica estadounidense gracias a su compañía, Theranos. Esta prometía revolucionar el mercado de la salud con una máquina de análisis de sangre. Los fiscales han comparado esta aventura multi millonaria al choque de un avión. “Desde 2015 había señales claras de que la empresa iba a fracasar. Los inversionistas estaban encerrados en esa nave, no había forma de que se pudieran deshacer de sus acciones. Invirtieron cientos de millones de dólares y no pudieron retirar nada”, ha dicho un abogado de la acusación. La fiscalía solicitaba 15 años de prisión para Holmes. La defensa buscaba que la pena no superara los 18 meses de cárcel.

