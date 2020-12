Elizabeth Grimaldo ya es una mujer casada

Me quería reír y gritar de emoción, pero eran tantas mis emociones que no podía dejar de llorar de tanta felicidad. Qué bendición y alegría tan grande saber que este hombre tan maravilloso estará a mi lado por siempre.

Eso sí, tiene pensado casarse por la iglesia, pero no sabe cuándo. “La boda religiosa no sabemos cuándo porque queremos que nuestros familiares todos puedan ir y nuestros amigos; y ambos somos de diferentes países, nuestras familias tienen que viajar sí o sí, de un lado o de otro, entonces con este tema del COVID-19 no queremos esperar hasta que podamos disfrutar y hacer las cosas bien”.

Y aunque pensó que este año no sería posible unir su vida al hombre de sus sueños, finalmente Elizabeth Grimaldo no permitió que el coronavirus arruinara sus planes y ayer se convirtió en esposa.

You May Also Like