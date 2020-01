Elizabeth Grimaldo fue llanto y llanto en su pedida de mano

Así como la Llorona… Elizabeth Grimaldo no paró de llorar durante su pedida de mano hace algunos días.

La actriz no ha podido superar el mágico momento así que decidió confesar que no sabía si reír o llorar en ese instante. Y prefirió llorar, de emoción, claro, no está de más aclararlo.

Mire: Yedgar:’Salen hombres enseñando prácticamente la cuestión y ustedes no dicen ná’

Pese a que la panameña no ha dado mayores detalles de cuando caminará al altar con su galán, por lo menos sí dio más detalles de su propuesta.

¡Qué llorona!

“Qué llorona Liz… jajajajaja!!(se que se quieren meter en la pantalla a decirme que deje de llorar) Yo: que haces? Te ayuda a cerrarte la chaqueta, estas buscando tu cigarrillos?

Me queria reír y gritar de emoción, pero eran tantas mis emociones que no podia dejar de llorar de tanta felicidad. Que bendición y alegría tan grande saber que este hombre tan maravilloso estara a mi lado por siempre! Quería compartirlo con ustedes. Gracias a todos los que me han escrito mensajes hermosos y estan disfrutando esto tanto como yo, los quiero mucho”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta fue la primera de las propuestas de matrimonio de 2020.

No se pierda: Ashlany Gómez, la empoderada 2.0… no tiene ‘crush’ y mucho menos novio