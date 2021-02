Elisama Méndez no se ha retirado de la música

Para los que no saben, Elisama afrontó la muerte de su padre el año pasado. “Sé que no sufriste papá, te amo”, escribió en aquel difícil momento.

Eso sí, ella está bien agradecida con todo el apoyo que ha recibido durante su corto tiempo de trayectoria. “A toda la gente que siempre me apoya desde que empecé en todo, gracias, la verdad estoy bien contenta. Cumplí años, para mí mi cumpleaños es febrero, para mí no es suficiente un día”.

Y así como para muchos, a Elisama también le tocó vivir momentos difíciles durante en 2020, y eso afectó su música. “El año pasado no saqué tanta música como me gustaría por problemas personales, la pandemia; fue un poco intenso, y creo que para todo el mundo el 2020 fue un año intenso y este año venimos con todo y bueno este es como el primer paso, así que estén pendientes porque esto estará demasiado bueno”.

“No me he retirado de la música. De hecho estoy aquí en México haciendo un video musical con un cantante increíble , y la canción yo sé que les va a encantar, la colaboración va a estar brutal, es un artista mexicano”.

Bueno, les cuento que la panameña no solo no ha dejado la música sino que viene con tremenda bomba, pues actualmente está en México grabando el video musical de su colaboración con el reconocido cantante mexicano Kalimba.

