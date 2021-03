Eliminatorias UEFA: Francia empata, Bélgica y Portugal ganan

Turquía no se clasifica a un Mundial desde que quedó tercera en 2002. Holanda no acudió a la cita anterior en Rusia, luego de acabar tercera en Brasil 2014. Los holandeses, tres veces subcampeones mundiales, tampoco participaron en la Eurocopa de 2016 y su espiral negativa en eliminatorias se prolongó en la visita el estadio Ataturk de Estambul.

You May Also Like