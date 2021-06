Eliminación de Francia desata reacciones en redes encabezadas por Pelé

Este lunes se conocieron dos equipos más para los cuartos de final de la Eurocopa 2020, donde destacó la eliminación de los últimos finalistas de la Copa del Mundo: Francia y Croacia.

También se cerró la fase de grupos de la Copa América y te presentamos la tendencias deportivas del día, donde destacaron el fallo de Mbappé, las reacciones de Pelé y otros personajes, así como la sorpresiva eliminación de los finalistas en Rusia 2018.

La eliminación de Francia en la Eurocopa 2020, contra Suiza, provocó reacciones de todo tipo alrededor del mundo, algunas criticando el penal que falló Kylian Mbappé y otras apoyando a la estrella del equipo que aún ostenta el título de campeón del Mundo. Entre los que su sumaron a la conversación estuvo Pelé, la figura del balompié brasileño.

“Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje, @KMbappe”, le escribió Pelé a Kylian Mbappé, después de fallar el penal que terminó por eliminar a Francia de la Eurocopa.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021