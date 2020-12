Eliminación de Autoridad de Seguridad de Alimentos, una promesa sin cumplir

“El gremio estima que no se debe apresurar el proceso, so pretexto de satisfacer necesidades de grupos particulares, una decisión que necesita garantizarle a Panamá y sus habitantes el tan deseado equilibrio en todos los eslabones de esta cadena”, indicó la CCIAP en su comunicado dominical La Cámara Opina.

Para eliminar una entidad no se tiene que crear otra, simplemente se debe crear una ventanilla única donde se otorga o no la importación de bienes y servicios, señaló Díaz.

