Tras varios años de trabajo conjunto, el gaditano decidió abandonar el equipo del todavía seleccionador antes de la gran cita mundialista. Lo hizo en febrero, con una sorprendente carta en la que no mencionaba a Luis Enrique. Sobre la ruptura con el asturiano habló claro el pasado noviembre: “ Se fue deteriorando la relación. No pasó nada, fue desgaste. Terminó y ya está “, apuntó en una entrevista.

“Las personas con las que te rodeas influyen en tus comportamientos. Elige a los que te ayuden a ver lo que tienes que ver, no lo que tú quieres ver. Piensa que el sentido común es el arte de resolver problemas , no de plantearlos”, escribió en un mensaje que ha generado revuelo y que posteriormente eliminó

