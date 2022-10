Elevado gasto estatal, en la mira de calificadora Moody’s

El gobierno de Ricardo Martinelli y el de Juan Carlos Varela no reconocieron la crisis que se avecinaba, mientras que el de Laurentino Cortizo, aunque intentó hacer lo mismo, no tuvo otra opción que encarar el tema, cuando los informes actuariales pronosticaban la quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio definido, debido a los enormes pagos por hacer, el aumento en el número de jubilados y las limitadas reservas financieras.

You May Also Like