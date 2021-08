Elena Tablada presume de sus imperfecciones con un posado en bikini

“ Acepto con amor mi estado actual y admiro cada centímetro de más, cada kilo que me sobra, cada talla en la que no entro, las marcas de crear vida y las cicatrices de concebirla”, indicó entonces.

En su opinión, prosigue, esto “no quiere decir que me tenga que conformar con lo que tengo y me desatienda, solo que cada transformación, cada proceso, lo abrazo con todas mis fuerzas pues es parte de mi crecimiento”, ha concluido.

Según ha explicado la diseñadora, “con el paso de los años he aprendido a aceptar mi cuerpo tal y como es, con mis cicatrices, mis manchas, mis kilos de más, mis imperfecciones , mi piel estirada y todo lo que me hace ser quien soy a día de hoy”.

