Elecciones USA 2020: ¿Quién ganó el debate vicepresidencial según expertos? | Análisis – EEUU y Canadá – Internacional

Cuando Pence le dijo que su administración respetaba el juicio de los estadounidenses a la hora de determinar cómo debían protegerse del coronavirus, Harris le respondió con contundencia: “ Uno respeta a los estadounidenses cuando les dice la verdad. Teniendo el coraje de ser líder y diciendo cosas que quizá no quieren oír pero que necesitan para protegerse. Pero está administración ocultó la información y hoy están parados haciendo cola para recibir comida y no tienen ahorros suficientes por su ineptitud”, le dijo la senadora.

Y no hay duda que algunos republicanos, tras ver el debate, sintieron algo de nostalgia al ver que es Trump y no Pence quien encabeza el tiquete del partido para las elecciones.

El vicepresidente, por ejemplo, no quiso comprometerse a una transferencia pacífica del poder si pierden las elecciones y por momentos pareció habitar un universo paralelo en el que la economía está mejor que nunca (pese a que hay recesión) y el coronavirus no ha matado a más de 210.000 personas.

