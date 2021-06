Elecciones Perú 2021: Pedro Castillo está superando a Keiko Fujimori en resultados preliminares del ONPE

Fujimori ha prometido un gasto masivo para compensar a cada familia peruana que perdió a alguien a causa del covid-19 con 10.000 soles (US$ 2.600), más 10.000 millones de soles (US$ 2.600 millones) en préstamos a pequeñas empresas para ayudar a la recuperación. Sus promesas incluyen entregar agua gratis a las comunidades que no cuentan con las principales redes de suministro y otorgar dos millones de títulos de propiedad.

