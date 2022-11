Elecciones intermedias en EE UU 2022, en directo | Abren las urnas de los comicios que marcarán la segunda mitad de la presidencia de Joe Biden y el futuro del país | Elecciones USA

Las urnas abren en unas elecciones decisivas para la segunda mitad del mandato de Biden

Las elecciones legislativas de Estados Unidos ya han comenzado. Aparte de los más de 44 millones de estadounidenses que han votado por adelantado (por correo o en persona), los centros electorales de varios Estados han abierto a las 6 de la mañana, hora local, mediodía, hora peninsular española. A esa hora han empezado a funcionar las urnas en Connecticut, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.

Poco a poco se irán sumando más Estados en una jornada electoral larga. Los últimos colegios electorales en cerrar serán los de Alaska, 17 horas más tarde. Para entonces ya habrá empezado el recuento en los Estados del Este y se empezarán a conocer los resultados. El escrutinio, sin embargo, será lento. En algunos de los Estados decisivos para el Senado pueden tardar días en conocerse. Por ejemplo, en Pensilvania y Nevada, los resultados no se supieron en 2020 hasta días después. En Arizona y Carolina del Norte, que también son competitivos, tardaron más de una semana. Y en Georgia no solo tardaron más de dos semanas, sino que, además, en caso de que ningún candidato supere el 50%, se deberá celebrar una segunda vuelta. Si ese senador es decisivo, tal vez no se conozca el control del Senado hasta mediados de diciembre. En la Cámara de Representantes, si la victoria republicana es holgada, no habrá que aguardar tanto, pero si las cosas están igualadas, también habrá que esperar días o semanas.

Además, tanto la agencia AP como las televisiones, que tienen expertos que calculan cuándo se puede dar por bueno un resultado sin esperar al final del escrutinio, van a extremar la prudencia para evitar errores que puedan ser objeto de interpretación política.

En las elecciones está en juego la renovación de toda la Cámara de Representantes, algo más de un tercio del Senado y numerosos cargos estatales y locales, incluidos 36 gobernadores. Marcarán la segunda mitad del mandato de Joe Biden y el futuro de Estados Unidos.

En la imagen de Cheney Orr, de Reuters, un cartel con luces de neón de Stacey Abrams, candidata a gobernadora en Georgia.