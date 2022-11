Elecciones en Estados Unidos

Las elecciones intermedias siempre marcan el camino para los dos grandes partidos de cara a la elección de sus candidatos. Y este año aún más por las dudas que existen sobre la candidatura de Biden y la polémica que suscita la pretensión a competir nuevamente el impresentable ex presidente Donald Trump que no cesa en su empeño en que los republicanos vuelvan a poner en él su confianza.

Siguiendo la tradición política, que allí es sagrada, mañana, primer martes después del segundo lunes de noviembre de los años pares , se celebran elecciones en los Estados Unidos. Se trata de las llamadas elecciones intermedias , de mitad de la Legislatura de cuatro años. No son tan conocidas como las que se han celebrado hace dos años o las que se celebrarán en 2024, también en la misma fecha, porque estás no incluyen el llamada ticket presidencial , es decir la elección de presidente y vicepresidente de la Federación.

