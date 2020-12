Elecciones en Estados Unidos: Wisconsin confirmó la victoria de Joe Biden tras el recuento de votos

La campaña del mandatario ya ha fracasado en otras cortes en las que no presentó pruebas de que haya habido fraude generalizado en los comicios, que los expertos coinciden ampliamente que no existió. Las impugnaciones de Trump han fracasado en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania.

Los funcionarios de la campaña de Trump no respondieron de inmediato a las solicitudes de The Associated Press para que dieran sus comentarios.

“Como hemos dicho, el recuento sólo sirvió para reafirmar la victoria de Joe Biden en Wisconsin” , manifestó Danielle Melfi , quien dirigió la campaña del demócrata en el estado, en un comunicado enviado a la agencia The Associated Press .

