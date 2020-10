Elecciones en Estados Unidos rompen récord de gastos en publicidad, con Biden a la cabeza

La prueba está en el gasto: las campañas electorales y los grupos que las apoyan no habrían inyectado una cantidad histórica de dinero -proyectada por Advertising Analytics entre 2,750 y 2,800 millones de dólares para el 3 de noviembre- en publicidad, si no funcionara.

Biden, que ha tenido menos actos públicos que su rival, por el contrario, ha ampliado el mapa del gasto publicitario a estados que no son tradicionalmente prioritarios, como Georgia, que no ha votado por los demócratas en elecciones presidenciales desde 1992, y que según el sitio político RealClearPolitics es un estado pendular.

