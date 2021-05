Elecciones en Escocia | Referéndum de independencia, brexit, pandemia… estas son las claves

Algo más escéptico con la influencia del ‘brexit’ en los comicios se muestra Cobby, que estima que este factor “ha perdido peso”. “Está actuando como un tema secundario en el argumentario independentista. Para la mayoría de los escoceses, la salida de la UE ha demostrado no ser tan dramática, tal vez camuflada por la pandemia, y esto le ha restado algo de potencia. Si estas elecciones hubieran sucedido el año anterior, cuando había muchos flecos y no estaba claro qué iba a pasar, pienso que habría sido más influyente “, opina.

No lo tiene tan claro Cobby, que cree que esta imagen de “buen gobierno y gestión” que ofrecía Sturgeon al principio de la pandemia ha quedado diluida en los últimos meses a causa de los rebrotes sufridos por Escocia y a la mejora en las cifras alcanzada por el Ejecutivo de Boris Johnson, que ha experimentado “un rebote positivo por las altas tasas de vacunación”. “Por eso, el buen hacer del SNP ya no pesa tanto en la mente de los votantes”, subraya.

En esta línea, los partidos no han dudado en censurar al Gobierno por sus políticas, al tiempo que proponen aumentar el gasto . Así, Los Verdes y los laboristas han criticado la excesiva timidez del Ejecutivo a la hora de invertir en Salud y Educación, mientras los conservadores y los liberales le afean que no se centre en atraer negocios a las zonas del país que arrastran muchos años de carencia económica. “Para muchos escoceses sí es cierto que a lo mejor no han notado esta mejora en su vida que esperaban”, ahonda.

No obstante, las cifras no están tan claras debido al complejo sistema electoral escocés, según explica a 20minutos el politólogo y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ivan Serrano. En este sentido, detalla que, si bien la victoria holgada del SNP está fuera de toda duda, en una línea continuista con las legislaturas precedentes, podría necesitar pactar con otros partidos de corte secesionista -como Los Verdes o el recién creado Alba, de Alex Salmond,- para llegar al poder. La incógnita se resolverá tras unos comicios influidos por la posibilidad de una segunda consulta sobre la escisión, el ‘brexit’ y la COVID-19.

