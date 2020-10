Elecciones en EE UU: “Vamos, Joe, sí se puede” | Elecciones USA

En esta última tanda de vídeos de propaganda electoral aparecen decenas de representantes anónimos de la comunidad, con protagonismo especial de los trabadores esenciales durante la pandemia -los guiños a la crisis sanitaria son continuos y protagonizan el vídeo Cancelado , sobre los planes de vida que quedaron en suspenso por la emergencia-, pero también imágenes de los que han despuntado en las más altas instancias consagrando el sueño americano, como la juez Sonia Sotomayor. Como asegura el testimonio recogido en uno de los vídeos, “el sueño de mis padres no puede ser en vano” y por eso insta a votar a Biden, para preservarlo. Las principales razones esgrimidas son no obstante que el demócrata tiene el mejor plan para reactivar la economía, afrontar el cambio climático y garantizar atención médica accesible para todos.

Por su experiencia. Porque no es racista. Por los derechos humanos. Por sus planes de asistencia sanitaria. Porque por fin alguien cree en la ciencia. Por su corazón. Estas y muchas otras razones salen de la boca de ciudadanos latinos comprometidos con la elección de Joe Biden como presidente de EE UU. El equipo del candidato demócrata a la Casa Blanca ha presentado este martes una campaña multimedia, formada por cinco anuncios personalizados por franjas de edad, en distintos formatos y con versiones distintas para los 11 Estados del país donde se exhibirán, como argumento definitivo para convencer a los votantes de la comunidad hispana, la segunda más numerosa del país. Tan influyente resulta el peso demográfico y social de esta minoría mayoritaria, que la voz en off de uno de los anuncios, el titulado Quiénes somos , sentencia: “En estas elecciones somos los que decidiremos el futuro de nuestra democracia”.

