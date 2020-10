Elecciones en EE UU: Ivanka Trump agita el fantasma del “comunismo cubano y venezolano” en Miami | Elecciones USA

El acto buscaba también reforzar el apoyo de las mujeres a Trump. En los llamados Estados pendulares (con más indecisos), como es el caso de Florida, los sondeos apuntan a que el mandatario ha perdido el apoyo de estas votantes. Biden aventaja en 23 puntos a su rival en el respaldo de las mujeres de las urbanizaciones periféricas en esos Estados, según una encuesta reciente del diario The New York Times y Siena College. Y en la noche de este martes, Ivanka ha señalado a las “madres como ella” para que salgan a votar por sus familias.

Desde antes de comenzar el acto, la vicegobernadora de Florida, Jaenette Nuñez resumió en una frase lo que se repitió durante una hora y media después: “Nuestras familias sufrieron el comunismo, el socialismo, sabemos lo que significa. A nosotros no nos pueden decir mentiras, ¿verdad?”, preguntó en español a unos centenares de asistentes que, aunque no llenaron el auditorio del Bayfront Park en el centro de Miami, se hicieron notar con gritos y bailes. Ivanka insistiría más tarde: “Hoy recibí un mensaje de mi padre que decía: “América nunca será socialista”, y los asistentes lo celebraron de pie con vítores.

