Elecciones en Ecuador: el Consejo Electoral realizará un recuento parcial de votos tras un acuerdo entre Lasso y Yaku Pérez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador anunció este viernes por la noche que llevará a cabo un recuento parcial de los votos, luego de que Guillermo Lasso aceptara el pedido de Yaku Pérez al respecto.

“Soy el primer interesado en que prime la transparencia, por encima de los intereses partidistas y personales está el bienestar de Ecuador”, afirmó Lasso en una reunión con Pérez en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, bajo supervisión de la Misión de Observación de la OEA.

Luego de casi seis horas de negociación con los candidatos, el CNE anunció que se volverán a contar el 100 por ciento de las boletas en Guayas y el 50 por ciento en otras 16 provincias.

“Despojo histórico”

Encabezada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y sus cuatro consejeros, la reunión, difundida por televisión e internet, la abrió Pérez alertando del “histórico despojo” a los ecuatorianos.

“La historia del Ecuador está marcada por el despojo”, dijo el candidato indígena a la presidencia, echando mano de la historia colonial y de la industria del extractivismo, asegurando “que el despojo no ha terminado” y “se nos llevan todo”.

“El despojo continúa, hoy es el de votos, el despojo de todo un sueño, de todo un proyecto, de la verdadera esperanza”, afirmó al acusar a “un nuevo Nostradamus” que “conocía de antemano los resultados” y que “no está en Ecuador”, en clara alusión al ex presidente Rafael Correa (2007-2017).

Y pidió que, ante las numerosas inconsistencias aparecidas en todas las provincias, que se haga un recuento generalizado, según la demanda que presentó por la mañana ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Lasso, que habló a continuación, dijo haber levantado el guante “siendo fiel y coherente” con su “absoluto espíritu democrático”.

De acuerdo con los últimos datos oficiales de la plataforma del CNE, con el 99,65% del escrutinio de los comicios generales del domingo pasado, el candidato correísta, Andrés Arauz, encabeza el voto con 32,70%, seguido de Lasso con 19,74%, y Pérez con 19,38%.

Lasso, que llegó esta mañana desde Guayaquil para la reunión, “apoyó la propuesta” de recontar los votos siempre y cuando se haga “dentro del marco de la ley”.

“Que se revise el escrutinio de los votos dentro del marco de la ley, porque si no tomamos como base la ley, estaríamos abandonando el Estado de derecho, y eso es el camino más peligroso para producir un caos un desorden totalmente alejado del objetivo del pueblo ecuatoriano”.

Luego de que se anunciara el recuento, expresó: “Lo importante es que el pueblo ecuatoriano viva en tranquilidad, en paz, y que el proceso electoral, que de mi lado continuará de inmediato con la campaña de la segunda vuelta, sea un proceso por el cual no hay duda”.

La ley estipula que los resultados electorales deben ser presentados al pueblo en 10 días después de las elecciones, lo que significa el próximo miércoles.

Ello dificultará la realización de un escrutinio completo como exige Pérez, por lo que el alcance de revisión podría realizarse en únicamente en siete provincias.

Lucha conjunta contra el “totalitarismo”

El aspirante conservador tendió una mano a Pérez para una lucha común contra el correísmo -ganador de los comicios del domingo de la mano del candidato Andrés Arauz-, al que calificó de violador de “derechos” y “libertades”.

“Tenemos un adversario común. Y como no podemos permitir que retorne, este diálogo es imperativo, es necesario, porque más del 68 % del pueblo le dijo no a ese modelo”, subrayó.

Ambos aspirantes al ballotage conforme al escrutinio que estaba previsto que finalizara a lo largo de la jornada, coincidieron en sendos discursos en que su principal adversario era el correísmo.

Además, Lasso advirtió que la mayor parte de esas opciones tuvieron “el común denominador de no permitir que retorne al Ecuador el modelo totalitario, que lo único que hizo es dividir a la sociedad ecuatoriana, cometer actos de corrupción, engañar al pueblo ecuatoriano”.

Problemas de recuento

El nuevo recuento de votos, en caso de producirse, podría prolongarse por las ramificaciones legales que implica, y que están siendo estudiadas a puerta cerrada después de pedir el CNE a los medios que abandonaran la reunión por las sensibilidades del caso.

En cualquier caso, de acuerdo a distintos medios locales, parece que el CNE ya tiene un estudio jurídico del caso con las variantes posibles a su disposición.

La decisión sobre un posible recuento, así como el recuento en si mismo, podría además retrasarse porque mañana comienza el puente de Carnaval en Ecuador, que paraliza el país durante cuatro días.

