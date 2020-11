Elecciones EE UU 2020 | El legado de Trump: pandemia, rebaja fiscal, poco muro, mucho conflicto racial y el Gobierno más autócrata

La economía fue la baza fuerte de su campaña en 2016. Con el famoso “ Make America Great Again ”. En su primer discurso a la nación tras saberse ganador de las elecciones dijo que crearía “millones de puestos de trabajo”. Consiguió aprobar la mayor rebaja fiscal de la historia de EE UU (el impuesto de sociedades lo bajó del 35% al 21%), sin embargo, la mayor pandemia de la historia ha llegado este año electoral para arruinarle las cifra. El país ha perdido millones de puestos de trabajo y la crisis económica no tiene parangón desde la Gran Depresión.

