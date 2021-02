El ‘youtuber’ David Dobrik, acusado de organizar una agresión sexual contra un compañero para un vídeo

El famoso youtuber David Dobrik, con más de 18,8 millones de suscriptores en su canal, ha sido acusado recientemente de orquestar una agresión sexual contra un compañero para grabar un vídeo en 2017.

El presunto afectado es Seth Francois, otro youtuber que trabajaba con él en el grupo Vlog Squad con el que el influencer de 24 años grababa vídeos con sus amigos. Francois, de 26 años, protagonizó esta publicación que se hizo viral en 2017 y que acumuló, antes de ser ocultada, más de 10 millones de visitas.

La supuesta víctima contó a principios de mes en el podcast H3 lo sucedido en este vídeo llamado “He thought he was kissing her!! (Super Cringey)“, título que se traduciría como “¡Él pensaba que estaba besándola a ella! (Superavergonzante)“.

Los ‘youtubers’ Seth Francois y David Dobrik. YOUTUBE

En la grabación, David Dobrik hizo creer a Seth Francois que la modelo Corinna Kopf le besaría, pero en su lugar, le engañaron y el que realmente le besó fue Jason Nash, un humorista de 45 años.

“Me tocó alguien que yo no había consentido“, se quejó el youtuber, quien aseguró sentirse traumatizado por la experiencia. Recientemente, en una entrevista con Business Insider confesó que estaba entrenando su mente para poder superarlo: “No fue culpa mía. No pedí que me pasara eso. Y lo hizo. Pero es algo con lo que personalmente tengo que vivir“.

El influencer, que dejó Vlog Squad en 2019, explicó al citado medio que se había callado porque no quería llamar la atención sobre este tema, pues sentía que le habían quitado su masculinidad y que necesitaba reconstruirse y redefinirse de nuevo.

También confesó que no fue hasta el año que se marchó, 2019, cuando empezó a ver esta ‘broma’ como algo “espeluznante y extraño”. “Cuando empecé a pensar en lo sucedido como algo criminal más que una broma, entendí que David y Jason Nash se estaban escondiendo de mí porque no pueden permitir que el mundo sepa que, probablemente, el gran secreto dentro del Vlog Squad es mi abuso sexual”, sentenció.

“La gente dice que he traicionado a David, pero yo siento que él me ha traicionado a mí. Me sentí muy dolido e incluso ahora mismo hablando de ello, realmente me dan ganas de llorar”, contó Seth Francois. Además, el vídeo, aunque está oculto, continúa en YouTube disponible para todo el que tenga el enlace, pero, aunque el supuesto afectado pidió en repetidas ocasiones a su examigo que lo eliminara, no le ha hecho caso.