El youtuber/boxeador más mediático usa un collar de 100.000 dólares para mofarse de Conor McGregor

La lesión de Conor McGregor, que se fracturó la tibia en su último combate contra Dustin Poirier y no pudo terminarlo, ha provocado todo tipo de reacciones de ánimo hacia el luchador. Sin embargo, la legión de detractores que siempre acompaña al luchador irlandés también se ha pronunciado. Entre ellos está el youtuber/boxeador Jake Paul.





“Mi joyero me ha customizado por 100.000 dólares un collar de diamantes de esta imagen”, publicó en Twitter Jake Paul, acompañando el texto con una fotografía de McGregor KO. Dicho collar vio la luz el día de la derrota de ‘The Notorious’ a manos de Poirier. Una figurita del irlandés KO, pero sujetando una botella de una medicina para dormir. “Hey, McGregor, más te vale ganar esta noche. De no ser así, tu carrera se acabó”, decía Paul en un vídeo. “No dejes que te estrangulen como pasa siempre. ‘Dormilón McGregor, que no se te haga de noche”.

Conor no perdió por perder la consciencia, sino por una terrible lesión en su pierna. Sin embargo esto no evitó que Jake Paul siguiese adelante con sus mofas. “Puedes ver que Conor lo ha perdido. Ya no lo ves hablar desde la autenticidad y puedes saber que está tratando de convencerse a sí mismo de sus propias mentiras. Ahora le molesta todo. Se está bañando en su propia inseguridad. Cuando peleemos voy a exponerlo por el fraude que él es”, publicó en Twitter el youtuber, que hace ya tiempo retó a McGregor a un combate de boxeo.

Además, Jake Paul escribió a través de la red social a Dustin Poirier, verdugo de McGregor para preguntarle si quería que le enviase el collar de diamantes. “Oye, Dustin Poirier, ¿quieres que te envíe esto? Un regalo de 100.000 dólares. Creo que te lo mereces. Déjame saber”. La respuesta de ‘The Diamond’ fue un “mándamelo”.