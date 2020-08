El ‘Wall Street Journal’ pone a España de ejemplo de “cómo el progreso contra la pandemia puede deshacerse”

En su artículo, The Wall Street Journal trata de perfilar cuáles han sido los errores en la gestión de la crisis en España y es claro: “España revela que los confinamientos no son suficiente” . En este sentido, destaca la importancia de desarrollar técnicas de testeo, rastreo y aislamiento, así como de crear guías para la reapertura económica del país.

La pandemia no da tregua en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 19.382 nuevos positivos en COVID-19 desde el pasado viernes, lo que eleva la cifra total durante la pandemia hasta 405.436, de los cuales 2.060 se han registrado en 24 horas. De este aumento de los casos que se mantiene desde hace semanas se ha hecho eco el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que pone a España como ejemplo de “cómo el progreso conseguido con esfuerzo contra la pandemia de coronavirus puede deshacerse “.

