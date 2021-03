El volcán Etna vuelve a iluminar el cielo con su undécima erupción

El volcán, de 3.300 metros, puede tener erupciones así varias veces al año y de momento no hay nada que preocupe a los sismólogos : no hay riesgo para los habitantes que viven en las cercanías. La última gran erupción ocurrió en 1992 pero en los últimos 20 años se han producido doscientas erupciones como esta.

