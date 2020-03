“El virus ya está aquí y no hay vacuna”

“El virus está aquí. No hay vacuna ni tratamiento”. Angela Merkel avisa, y lo hace de forma rotunda. La canciller alemana ha avisado de que “un 70% de los alemanes” se contagiarán de coronavirus. En ese sentido, mostró su disposición a flexibilizar el respeto del principio de “déficit cero” para poder atajar la “extraordinaria situación” de la epidemia, no saturar el sistema sanitario y mantener en la medida de lo posible la actividad económica.

