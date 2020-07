“El virus tiene un ‘efecto dominó’ catastrófico en el turismo, ha destruido 100 millones de empleos en el mundo”

Vemos que en algunos países de Europa es obligatorio el uso de mascarillas, pero en otros no; en algunos hay restricciones de viajes, pero en otros no. Esto solo genera confusión y desconfianza entre el viajero, por ello es importante estandarizar medidas, eliminar restricciones fronterizas innecesarias, al igual que alertas de viaje.

No sabemos cuándo terminará esta crisis. Lo que sí sabemos, es que si no aprendemos de las mejores prácticas y cuidamos de este valioso sector, cuando sea el momento no habrá nada que reactivar y el impacto social y económico tardará años en reponerse.

El WTTC hace especial énfasis en la importancia de que se tiene apoyar el turismo desde el ámbito gubernamental. No podemos dejar solos a los empresarios del ramo, ya que el turismo será un factor clave para la recuperación de las economías, no solo de España, sino de todos los países que tienen una clara vocación turística.

