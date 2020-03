El virus también viaja en el transporte público

Mientras que el segundo llamado fue a los usuarios, quienes no tienen nada que hacer en las calles. A él no le cabe la menor duda que el virus también va en el autobús.

Al igual que las autoridades sanitarias, ambos medios de transporte recordaron a la población no salir de casa si no es imprescindible, especialmente en el caso de adultos mayores o con enfermedades respiratorias.

