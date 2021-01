El virus del papiloma humano y la vacuna de la discordia

“La vacuna previene de dos a cuatro serotipos (microorganismos infecciosos) de los 16 que hay (relacionados con el cáncer de cuello uterino). Es decir, que no previene del todo”, insistió Capilla. “Además, aún no se puede saber si es eficaz, porque la enfermedad se desarrolla en 20 o 30 años”, y la vacuna es reciente.

You May Also Like