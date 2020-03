El virus del miedo | La Prensa Panamá

Ese hombre está claramente trastornado. Uno esperaría que la mayoría de los estadounidenses, incluida la mayoría de los hombres caucásicos, estarían consternados por ese comportamiento. El problema es que cuando senadores famosos y otros altos funcionarios empiezan a hacen proselitismo con teorías conspirativas malintencionadas, los trastornados pueden sentir que están autorizados a decir y hacer cosas que habitualmente no dirían o harían. No hacen falta muchos trastornados para formar una turba violenta.

You May Also Like