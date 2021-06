El virus de demonio o el demonio viral del cohecho

Por esa y muchas cosas más, no se que me causa más desazón. O, el ‘virus del demonio’ o el demonio viral del cohecho. ¡Así de sencilla es la cosa!

Vivimos aterrorizados pensando que de forma abrupta y alevosa el bicho del demonio -《¿fabricado y fugado’ del laboratorio chino?》- nos pueda enviar al ‘otro mundo’, al del Hades. ¡Esa no es vida! O, al menos, no una forma apacible y agradable de vivir.

You May Also Like