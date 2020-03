El virus alcanza a más figuras de los escenarios

En redes sociales también se pronunció el actor Kristofer Hivju, Tormund en la aclamada Games of Thrones: “Saludos desde Noruega. He dado positivo en el coronavirus. Mi familia y yo nos vamos a ‘autoasilar’ en casa durante todo el tiempo que sea necesario”. Y recalcó: “Simplemente haced todo lo posible para detener la propagación del virus, juntos podemos combatir este virus y evitar una crisis en nuestros hospitales”.

Uno es de la actriz española Itziar Ituño, muy conocida por interpretar a la inspectora Murillo en la popular serie La casa de papel. “Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. ¡Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás”, escribió en Instagram.

You May Also Like