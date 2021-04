El virólogo más prestigioso de EE UU indica el lugar al que no va ni estando vacunado

Para Fauci es importante que los estadounidenses, vacunados y no vacunados, sigan evitando las multitudes y mantengan la distancia de seguridad hasta que se sepa con certeza que las personas vacunadas no transmiten el virus.

Según Fauci, la vacunación no debe suponer una luz verde para reanudar aquellas innumerables actividades que se realizaban antes de la pandemia. Por ejemplo, acudir a una sala de cine en la que los espectadores se quitan la mascarilla para comer palomitas: “Eso todavía me preocuparía”, ha asegurado Fauci.

No obstante, ha confesado que hay un lugar al que no acude: “No creo que yo, incluso estando vacunado, entre en un lugar cerrado y lleno de gente donde no se usan mascarillas “, ha comentado.

