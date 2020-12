El virólogo García Sastre explica por qué hay que vacunarse y qué ocurrirá con el coronavirus tras la inmunidad de rebaño

Respecto a la inmunidad que ofrece la vacuna, García Sastre entiende que “es mejor tener una vacuna que te garantice un año de inmunidad a no tenerla ; tiene muchos anticuerpos, por lo que serán más duraderas, pero aún no sabemos todo sobre su inmunidad”.

Adolfo García Sastre , médico y virólogo en el hospital Monte Sinaí de New York, se muestra optimista con las vacunas contra la Covid-19 y apela a que todos “debemos ponérnosla, aunque no sea obligatoria, porque debemos ser responsables”. “Si conseguimos la inmunidad del rebaño , el virus será circulatorio en los humanos, pero no tendremos síntomas”.

You May Also Like