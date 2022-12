El vídeo que muestra cómo Luis Enrique dirige a los internacionales desde el andamio

Que Luis Enrique utilice un andamio no es nuevo. Desde la temporada 2013-2014, cuando dirigía al Celta de Vigo , se subió a una montaña para grabar los entrenamientos y, desde entonces, su equipo está acostumbrado a viajar con todo tipo de artilugios, para que los internacionales sean completamente eficaces. Pero no va solo, se dota de alta tecnología con una enorme pantalla, a modo de VAR particular, mediante el que analiza las jugadas que usarán en el enfrentamiento con Marruecos. El vídeo que ha publicado la RFEF lo confirma.

