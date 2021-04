El vídeo de un policía pegando en la cabeza a un menor con autismo conmociona a EE UU

“No creo que Preston vuelva a confiar en un oficial de policía. ¡Soy pro policía, pero no soy pro abuso! Este individuo y el departamento deben ser responsables de sus acciones. Ningún niño, con discapacidad o no, merece ser tratado así” , dijo Adam Wolf.

El joven de repente se asusta y decide salir corriendo. Es entonces cuando el policía lo agarra y lo empuja al suelo. Después le da un puñetazo en la cabeza : “Me has pegado en la puta cabeza”, dice el joven. El agente replica: “Te vas a hacer daño, no me hagas hacerte más daño”.

