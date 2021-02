El vídeo de Bad Bunny y Rosalía se estrena con más de 5 millones de visitas

La canción está incluida en el disco que el cantante sacó el 26 de noviembre y que consta de 16 canciones. La noche de anoche no salió acompañada de un vídeo, que sí vio la luz este domingo, día de San Valentín, una jornada que, según hizo constar el interprete puertorriqueño en su cuenta de Twitter nunca le ha gustado: “Nunca me ha gustado el 14 de febrero”, escribió Bad Bunny.

You May Also Like