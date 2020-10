El vicepresidente de EE.UU. Mike Pence da negativo por covid-19

No está claro si Pence se aislará o no por haber estado en contacto con Trump en los últimos días, como recomiendan los expertos de salud debido al período de incubación del virus, pero su agenda para hoy no incluye ningún acto público..

