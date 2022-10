El viacrucis del venezolano: ‘Salí con un sueño y se volvió humo’

A su vez, Tocumen resaltó que las operaciones en las terminales aéreas 1 y 2 se desarrollan de manera regular, mientras las autoridades gestionan el transporte para este grupo. Algunos de ellos compraron sus pasajes para viajar en el transcurso del día; otros tienen el dinero pero aún no consiguen un vuelo, mientras que el resto no tiene recursos y exige al Gobierno de Venezuela un vuelo humanitario.

La mirada de Pérez, de 46 años de edad, se pierde en el horizonte, mientras relata su amarga travesía hasta la frontera con Guatemala. “Fueron 20 días desde que salí de mi pueblo hasta Guatemala, pero de allí no me dejaron pasar”, comenta a La Prensa .

