El ‘veterinario de las calles’, un doctor que ayuda a los perros de las personas sin hogar

“Trabajando en las calles he podido vivir algunas de las historias de amor, compasión, dificultad y esperanza más genuinas que he visto nunca. Me ha cambiado la vida y ha sido muy inspirador”, cuenta también Stewart.

El veterinario, de 49 años, comenzó esta labor motivado por la necesidad de ayudar a las personas sin hogar que no pudieran permitirse una consulta médica para sus mascotas. El doctor Stewart ha contado en una entrevista que no podía soportar “ sacrificar a 50 o 60 mascotas cada día , muchas de ellas sanas” en el refugio en el que trabajaba, y que tras la recesión que azotó a Estados Unidos en 2007, muchas de las personas afectadas dejaban a sus animales en el refugio, por lo que “decidí, por capricho, dar un paso más” .

You May Also Like