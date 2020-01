El veneno de los ´trolls´

“El hábitat preferido de estos animalitos son los artículos sobre la inmigración y los derechos de los inmigrantes, en los que se explayan sobre lo mucho que sufren ellos y sus conocidos por la invasión de gente morena y detallan todas las perlas legales que pondrían en marcha para impedirlo (casi todas ellas abolidas tras Nuremberg)”, comenta en su blog Gonzalo Fanjul, asesor en Oxfam Internacional. Lo que da una idea del tipo de perfil que representa a estos trolls que envenenan con sus comentarios la red. Las faltas de respeto a las normas de comportamiento cívico ponen en peligro la integridad física y psíquica de las personas. Por eso no tiene ningún sentido dejar que esas manifestaciones se muestren en las páginas donde se debería alimentar la discusión y el debate, pero no la descalificación y el insulto. Construir con las palabras es loable, pero destruir por destruir es censurable y denunciable.

Estos trolls no son más que la extensión, a través de las nuevas tecnologías, de personas rencorosas, incapaces de dialogar y formar parte de la pluralidad democrática. Personas amparadas por el anonimato, cargados de complejos, miedos e inquina. Lo que no se atreven a decir en la calle o en la mesa de su casa, lo dicen en la burbuja de su cuarto, como si hablaran a la nada, pero a sabiendas de que tras sus palabras queda un reguero de malicia, resentimiento y cobardía.

El periodista español, Iñaki Gabilondo, es uno de los afectados por este ejercicio de sinrazón. No hay día que no se encuentre en su video blog, en el que da su opinión a diario sobre la actualidad, comentarios del calibre de “Iñaki apesta”. La falta de respeto y de argumentos consigue envenenar este espacio para la reflexión y el debate.

You May Also Like