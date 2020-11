El Vaticano matiza que las palabras del papa respaldando el matrimonio gay estaban “descontextualizadas”

“El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diferentes situaciones de convivencia, motivados por la necesidad de regular aspectos económicos entre las personas, como garantizar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia de distinta naturaleza, de los que no sabría dar un elenco de las diversas formas. Es necesario ver los distintos casos y evaluarlos en su variedad”, añadió el papa en este trozo de entrevista que no fue nunca emitido.

El Vaticano no informa de que la entrevista a la que se refiere es la que realizó en 2014 la periodista mexicana del canal Televisa en Roma, Valentina Alazraky, y tampoco por qué esta parte de respuesta no llegó nunca a la autora tras ser editado por el Vaticano, como el canal mexicano confirmó. Mientras que sí tuvo acceso a esta parte cortada de la entrevista el director del documental.

You May Also Like