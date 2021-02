El Vaticano aprueba sanciones para los empleados que no se vacunen, pero matiza que no habrá despidos

En el decreto se explica que habrá sanciones económicas a quienes no cumplan estas medidas , como la de la vacunación, y si se persiste se podrá llegar “a terminar la relación laboral” para quienes no tengan “comprobadas razones de salud”.

El Estado del Vaticano matizó hoy que no habrá despidos de sus empleados que rechacen vacunarse contra el coronavirus, después de que se promulgase un decreto con medidas para frenar la pandemia que recoge la posibilidad de sanciones económicas o incluso el término de la relación laboral para quienes no se acojan a las mismas.

You May Also Like