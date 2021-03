El valor del agua | La Prensa Panamá

Por ejemplo, todos sabemos que una propiedad que tiene agua con suministro eficiente tiene mayor valor que otra que no tiene acceso al agua o la que tiene suministro intermitente. Pero es la propiedad la que estamos valuando como resultado del acceso al agua de una ubicación versus otra, pero no valuamos el agua directamente en ese ejemplo.

Entonces, ¿es posible valorar el agua de forma correcta y lógica? La primera respuesta que me viene a la mente: es complicado. Llego a esta conclusión, porque cuantificar exactamente el valor del agua es complejo, dado que generalmente valoramos los beneficios que conlleva el acceso al agua, pero no el agua en sí. Esto, porque siendo el agua fuente de vida, el valor de esta última es incalculable.

Pero, sin agua, la vida en nuestro planeta no podría darse como la conocemos hoy. Tan simple como eso. Y, para poner las cosas en perspectiva, como elemento de vida, el agua no tiene sustitutos.

