El valor de las bibliotecas

Otro tema interesante fue el de la desigualdad cultural; es decir, la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales y su asociación con diversos factores sociales que influyen en los territorios. Dice Barbieri que existen, entre otras, tres esferas importantes, que son la participación, la comunicación y las decisiones. Estas tensiones generan relaciones donde las desigualdades están presentes y las bibliotecas son espacios donde se puede reflexionar sobre la forma en que participamos, nos comunicamos y tomamos decisiones, tomando en cuenta las capacidades de los ciudadanos, porque las decisiones no solo las toma el Estado. “Lo público no puede ser reducido a lo estatal”, afirma el experto.

Las bibliotecas son necesarias e imprescindibles para la sociedad. Tienen un valor social que impacta en los ciudadanos de muchas formas. Sin ellas no habría un espacio para conservar la memoria ni defender el derecho de acceso a la información. Ellas son recintos donde se salvaguarda el patrimonio de los pueblos. Incluso cuidan la cultura oral y audiovisual del patrimonio inmaterial. Sin la cultura de la memoria, los pueblos no preservan su historia, que es fundamental para el desarrollo humano. Las bibliotecas, como reservorios de la cultura, ayudan a resguardar la equidad, la igualdad y la diversidad.

