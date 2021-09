El valor de la transparencia en la democracia

La transparencia no es un fin si no un medio para que el gobierno se comunique con los ciudadanos. El hecho de que la sociedad civil, periodistas, empresarios, sindicalistas, activistas y otros interesados tengan que recurrir a la solicitud de información y al habeas data, demuestra que todavía persiste la tendencia a la opacidad en algunas partes del servicio público.

A lo largo de dos décadas, el esquema de la Ley 6 de 2002 ha sido muy funcional para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Ante todo, los documentos públicos están disponibles para cualquier interesado, salvo dos excepciones: aquellos que por su naturaleza no deben ser conocidos, como los expedientes de menores de edad, archivos financieros y datos personalísimos de los servidores públicos, y aquellos que por una razón de Estado no se pueden conocer por un periodo de 10 años para lo cual deben ser declarados expresamente de acceso restringido por la autoridad competente.

