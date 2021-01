El valor de la cultura

Otro problema importante que me parece se debe tener en cuenta tiene que ver con los derechos de producción de arte y los derechos culturales. Una medición real de las actividades culturales debe legitimar todos los modos y formas de producción artística desde sus múltiples dimensiones sociales, como las tradiciones y costumbres, la oralidad, las creencias étnicas y folclóricas, las identidades juveniles, la cultura de los grupos y sectores no alfabetizados que tienen sus propias narrativas, las minorías étnicas que son portadoras de sus propias cosmogonías.

You May Also Like