El Valladolid perdona y el Villarreal suma un punto en Zorrilla

El final del encuentro fue un correcalles, con ambos equipos buscando el tanto de la victoria pero sin arriesgar demasiado en defensa para no poner en peligro el punto. Salisu tuvo la última ocasión del encuentro, en un ataque a la desesperada del Valladolid , pero su remate se marchó cerca del palo y el resultado no se movió.

